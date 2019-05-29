«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» Адвоката и не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который выступает под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, не сумел пробиться в Лигу Европы-2019/20.

В ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов за путевку в ЛЕ команда Слуцкого уступила на своем поле «Утрехту» со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Сириэль Дессер и Симон Густафсон.

В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

«Утрехт» тренирует бывший коуч «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Слуцкий, который тоже тренировал сборную России, работает в «Витессе» с лета прошлого года.

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