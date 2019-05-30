Getty Images
Моуринью: «Нерес – лучший игрок нового поколения»
Неожиданный выбор.
Португальский тренер Жозе Моуринью высоко оценил талант полузащитника «Аякса» и сборной Бразилии Давида Нереса.
«Давид Нерес полностью отражает то, что должно быть в бразильском игроке. Для меня он лучший из нового поколения футболистов», – сказал Моуринью.
- Нерес забил 8 мячей и сделал 10 ассистов в Эредивизи-2018/19. Вместе с амстердамским клубом он выиграл чемпионат Голландии и дошел до полуфинала ЛЧ.
- В июне Нерес выступит в составе Бразилии на домашнем Кубке Америки.
Каспер Дольберг, Юсуф Язиджи, Давид Нерес и еще 7 главных талантов остальной Европы в 2018 году
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте