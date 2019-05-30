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Моуринью: «Нерес – лучший игрок нового поколения»

Моуринью: «Нерес – лучший игрок нового поколения»
Eurosport

24 мин. назад

Неожиданный выбор.

Португальский тренер Жозе Моуринью высоко оценил талант полузащитника «Аякса» и сборной Бразилии Давида Нереса.

«Давид Нерес полностью отражает то, что должно быть в бразильском игроке. Для меня он лучший из нового поколения футболистов», – сказал Моуринью.

  • Нерес забил 8 мячей и сделал 10 ассистов в Эредивизи-2018/19. Вместе с амстердамским клубом он выиграл чемпионат Голландии и дошел до полуфинала ЛЧ.
  • В июне Нерес выступит в составе Бразилии на домашнем Кубке Америки.

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