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Daily Mail: Райола возобновит агентскую деятельность, CAS приостановил его дисквалификацию

Daily Mail: Райола возобновит агентскую деятельность, CAS приостановил его дисквалификацию
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Как раз пора оформлять трансфер Де Лигта в «Барсу».

Футбольный агент Мино Райола возобновит свою деятельность, сообщает британское издание Daily Mail.

Ранее ФИФА дисквалифицировала Райолу на три месяца, а его брата Винченцо, который тоже занимается агентской деятельностью, – на два. Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил отстранение Мино, так что он уже прямо сейчас возьмется за осуществление новых сделок.

  • Райола ведет дела многих известных футболистов – таких, как Поль Погба и Златан Ибрагимович.
  • Нынешним летом одной из главных целей Мино будет выгодная продажа капитана «Аякса» Маттейса де Лигта. Transfermarkt оценивает голландца в 70 млн евро.

19-летняя модель – новая муза Де Лигта. Ее отец тоже играл за «Аякс»

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