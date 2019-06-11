Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт – важный лот на летнем трансферном рынке. За игрока развернулось сражение между грандами, а главным фаворитом являлась «Барселона».

«Это был невероятный сезон. Как для меня, так и для «Аякса» со сборной Голландии. Я все еще не знаю, что говорит мне сердце. Во время отпуска я подумаю и решу. Главное – быть уверенным, что в новой команде я получу много игрового времени. Не знаю, когда решу, но не буду торопиться», – цитирует Де Лигта Mundo Deportivo.

После финала Лиги наций Роналду удивил защитника «Аякса» вопросом про трансфер в «Ювентус». Ранее экс-партнер по голландскому клубу Френки де Йонг зазывал Маттейса в «Барсу».

«Приглашения Роналду и Де Йонга? Не обращаю на это внимания – мне предстоит самому выбрать путь. Конечно, было бы круто сыграть с Френки и Месси в одной команде, но я должен выбрать то, что будет лучше для меня. У них отличная оборона, но я не боюсь конкуренции. Логично и правильно, что она есть в таком клубе.

Дело не в деньгах. Возможно, еще не время для трансфера в «Барселону». Мне нужно оценить все за отпуск», – добавил Де Лигт.

Во всех турнирах сезона-2018/19 защитник провел 55 матчей, забил семь мячей и выполнил четыре ассиста.

19-летний Де Лигт выиграл Эредивизи и Кубок Голландии, а еще дошел до полуфинала Лиги чемпионов и финала Лиги наций.

Контракт Маттейса рассчитан до 2021 года, а Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.

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