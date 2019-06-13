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Райола – о переходе Де Лигта в «ПСЖ»: «Классический пример фейковой новости»
Итальянец знает, что говорит.
Агент защитника «Аякса» Маттейса де Лигта Мино Райола прокомментировал слухи, что голландец вот-вот перейдет в «ПСЖ».
«Классический пример фейковой новости», – так охарактеризовал информацию касательно своего клиента итальянец.
- По последним данным, «ПСЖ» согласовал с «Аяксом» трансфер Де Лигта за 75 млн евро.
- Ранее Маттейса связывали с переходом в «Барселону», которая хочет восстановить связку Де Лигт – Де Йонг.
- В прошедшем сезоне 19-летний защитник выиграл с аяксидами Чемпионат и Кубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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