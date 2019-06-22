«Ювентус» лидирует в гонке за защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом.

Туринцы ведут переговоры с голландским клубом и настроены на положительный исход после того, как футболист не договорился с «Барселоной» и «ПСЖ». Сам Де Лигт готов перейти в «Юве», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Сумма сделки оценивается в 60-70 млн евро.

Во всех турнирах сезона-2018/19 защитник провел 55 матчей, забил семь мячей и выполнил четыре ассиста.

19-летний Де Лигт выиграл Эредивизи и Кубок Голландии, а еще дошел до полуфинала Лиги чемпионов и финала Лиги наций.

Де Лигт: «Роналду спросил, перейду ли в «Ювентус». Я был в шоке»

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