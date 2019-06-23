Де Йонг взлетел на 81,5 млн, Де Лигт – на 70 млн. Как изменились цены на звезд «Аякса» и Эредивизи

В сезоне-2018/19 титул чемпионата Голландии оспаривали «Аякс» и ПСВ. Тем логичнее, что в десятке самых подорожавших футболистов лиги расположились представители только этих клубов. Правда, парней из Эйндховена всего двое.

Наибольшего прогресса добился Нуссер Мазрауи – с января 2018-го 21-летний марокканец подорожал на 8900%. А еще выделяются Френки де Йонг и Маттейс де Лигт: первый уже в «Барсе», за вторым выстроилась очередь из монстров.

«Аякс» дошел до полуфинала ЛЧ, где на последних минутах уступил «Тоттенхэму».

Еще «аяксиды» выиграли Кубок Голландии, оформив золотой домашний дубль.

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