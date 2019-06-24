Полузащитник «Севильи» и сборной Нидерландов Куинси Промес перешел в амстердамский «Аякс».

Он подписал контракт с голландцами на пять лет, до конца сезона-2023/24. В новом клубе вингер будет носить 11-й номер.

Сумма трансфера составила 15,7 миллионов евро, с учетом бонусов она может вырасти до 17,2 млн евро.

Промес – воспитанник академии «Аякса», в 16 лет его выгнали за непослушание тренеров. В сезоне-2012/13 Куинси играл за «Гоу Эхэд Иглс». Тогда их возглавлял нынешний коуч «Амстердама» Эрик тен Хаг. К основной команде Промес присоединится 8 июля.

Голландец четыре сезона провел в московском «Спартаке» и в сезоне-2016/17 привел красно-белых к первому чемпионству за 16 лет.

«Аякс» в прошлой Лиге чемпионов дошел до полуфинала и проиграл на последних минутах лондонскому «Тоттенхэму».

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