Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

«Что происходит в голове у Де Лигта, о чем он думает? О 12, 13, 14, 15 миллионах евро [в год]? Но, на самом деле, что это меняет? У тебя будет еще одна машина, дом на 50 квадратных метров больше, яхта – на 10 метров длиннее. Если это все из-за денег, то меня тошнит от этого.

Де Лигт – превосходный защитник, он очень хорош, но с таким настроем это не продлится долго. Это просто невозможно. Поздравляю президента «ПСЖ», поздравляю Леонардо [с тем, что отказались от покупки Де Лигта]. Я устал от современного футбола», – приводит слова Дюгарри Daily Mail.

Ранее Маттейс попросил «ПСЖ» прописать в его контракте сумму отступных в размере 150 млн евро. Парижане отказались пойти на этот шаг и не стали подписывать голландца.

Главным претендентом на Де Лигта остается туринский «Ювентус».

Чемпионы Италии готовы сделать Маттейса вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии A после Криштиану Роналду и платить ему 14 млн евро за сезон.

Де Лигт: «Возможно, еще не время для перехода в «Барселону»

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