Футбольный агент Мино Райола прокомментировал статус перехода своего клиента Маттейса де Лигта из «Аякса» в «Ювентус».

«С Маттейсом все согласовано, теперь ход за «Аяксом». Доводить дело до арбитража ни в коем случае не собираемся. Я сам сказал об этом Маттейсу, ведь уход по-плохому не в его стиле. Игрок надеется, что «Ювентус» и «Аякс» договорятся, и сделка будет быстро завершена», – цитирует Райолу De Telegraaf.

19-летний Де Лигт выступает за «Аякс» с 2016 года.

«Юве» готов выплатить за него 55 миллионов евро (плюс 10 миллионов евро бонусами).

Джанлука ди Марцио: Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»

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