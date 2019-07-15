Шведский бомбардир «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о планах вернуться в амстердамский «Аякс».

«Обычно я не возвращаюсь в клубы, за которые уже выступал. Но, возможно, после завершения карьеры я стану генеральным директором «Аякса». Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит», – цитирует Златана De Telegraff.

Ибрагимович играл за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.

В настоящий момент пост гендиректора «аяксидов» занимает Эдвин ван дер Сар.

Ибрагимович назвал символическую сборную всех времен. В нее попали 11 Златанов

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