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«Cправился бы лучше любого, кто сейчас там сидит». Златан хочет сменить Ван дер Сара в «Аяксе»
Очередное проявление эго Златана.
Шведский бомбардир «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о планах вернуться в амстердамский «Аякс».
«Обычно я не возвращаюсь в клубы, за которые уже выступал. Но, возможно, после завершения карьеры я стану генеральным директором «Аякса». Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит», – цитирует Златана De Telegraff.
- Ибрагимович играл за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.
- В настоящий момент пост гендиректора «аяксидов» занимает Эдвин ван дер Сар.
Ибрагимович назвал символическую сборную всех времен. В нее попали 11 Златанов
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