Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал ход переговоров по защитнику Маттейсу де Лигту.

«Завершение трансфера Де Лигта уже не за горами. Но все упирается в финансовые гарантии. «Аякс» всегда очень внимательно к этому относится. Надеюсь, что все сейчас пойдет быстро, но они справятся. Они итальянцы», – цитирует Овермарса Algemeen Dagblad.

Маттейс де Лигт перейдет из амстердамского клуба в «Ювентус». Туринцы заплатят за центрбека сборной Голландии 70 миллионов евро плюс бонусы.

Вместе с Де Лигтом «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов – первого для амстердамцев с сезона-1996/97.

В декабре 2018-го Маттиас стал обладателем награды Golden Boy как лучший молодой футболист Европы.

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