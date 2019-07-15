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Спортдир «Аякса»: «Трансфер Де Лигта близок, ждем финансовых гарантий от итальянцев»
«Юве» ищут 70 миллионов.
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал ход переговоров по защитнику Маттейсу де Лигту.
«Завершение трансфера Де Лигта уже не за горами. Но все упирается в финансовые гарантии. «Аякс» всегда очень внимательно к этому относится. Надеюсь, что все сейчас пойдет быстро, но они справятся. Они итальянцы», – цитирует Овермарса Algemeen Dagblad.
Маттейс де Лигт перейдет из амстердамского клуба в «Ювентус». Туринцы заплатят за центрбека сборной Голландии 70 миллионов евро плюс бонусы.
- Вместе с Де Лигтом «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов – первого для амстердамцев с сезона-1996/97.
- В декабре 2018-го Маттиас стал обладателем награды Golden Boy как лучший молодой футболист Европы.
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