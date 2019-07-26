«Спартак» не купил игрока ПСВ Гастона Перейро из-за высоких требований агента, который требовал от красно-белых 3 млн евро комиссионных. Москвичи переключились на другого игрока из Эредивизи – Гуса Тила.

По информации De Telegraaf, «Спартак» предложил за полузащитника 10 млн евро. АЗ не собирался продавать лидера, но в дело вмешался сам Гус, которого, видимо, вдохновил путь Куинси Промеса в Москве.

«Я дал понять боссам АЗ, что хочу сделать этот шаг», – отметил Тил.

Серьезность ситуации подчеркнул агент игрока Фулько ван Куперен. «Это правда. Гус близок к переходу в «Спартак», – сообщит агент «Чемпионату».

Тил – воспитанник АЗ и играет за старшую команду с 2016 года.

21-летний Гус провел один матч за сборную Голландии.

Transfermarkt оценивает голландца в 6 млн евро, его контракт с АЗ рассчитан до лета 2023-го.

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