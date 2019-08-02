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Слуцкий: «В России и Англии игроки не задают вопросов по составу и схеме. Только в Голландии»
Хоть что-то общее между русскими и английскими футболистами.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об особенностях голландских футболистов.
«Я знаю два самых важных слова по-голландски: «почему» и «но». Не только в России, но и в Англии ни один игрок никогда не спрашивал меня почему он не в стартовом составе, почему мы не играем по той или иной схеме, почему то, почему это. Это чисто голландский менталитет», – цитирует Слуцкого Voetbal Primeur.
- Слуцкий возглавляет «Витесс» с начала сезона-2018/19.
- До этого Леонид работал в российских командах и английском «Халле».
Слуцкий прокачал Эдегора, привез Березуцких в Голландию и смешит репортеров. А еще его могут уволить
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