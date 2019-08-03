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Yahoo Esportes: «МЮ» хочет купить у «Аякса» Нереса, но мешают проблемы с финансовым фэйр-плей

Yahoo Esportes: «МЮ» хочет купить у «Аякса» Нереса, но мешают проблемы с финансовым фэйр-плей
Eurosport

1 час назад

«Дьяволов» ждут тяжелые переговоры.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Аякса» Давида Нереса.

«Дьяволы» предложили амстердамскому клубу 50 млн евро за футболиста, но «аяксиды» требуют 70 млн. Этих денег манкунианцы заплатить не могут из-за возможных проблем с финансовым фэйр-плей, сообщает Yahoo Esportes.

  • В случае трансфера 23% от суммы продажи получит бразильский «Сан-Паулу».
  • 22-летний Нерес в сезоне-2018/19 стал чемпионом Голландии, а также с «Аяксом» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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