«Витесс» и «Аякс» поделили очки в первом туре голландской Эредивизи. Матч, по ходу которого клуб из Арнема дважды вел в счете, завершился со счетом 2:2.

«Хорошее начало сезона. Всегда беспокоишься насчет формы после предсезонки, товарищеские матчи могут показать не все, – рассказал после игры главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. – Оглядываясь назад, могу сказать, что я доволен.

У нас было много моментов, мы дважды вели в счете. Я очень доволен уровнем команды. Удаление Базура? Когда устал, сложно себя контролировать, но я согласен с решением судьи».

Слуцкий работает в «Витессе» второй год. В сезоне-2018/19 клуб под его руководством занял пятое место в чемпионате, но в финале плей-офф за место в Лиге Европы уступил «Утрехту».

«Аякс» в прошлом году выиграл чемпионат и Кубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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