Other Agency
Слуцкий пришел на концерт Pink и исполнил забавнейший танец
Флексит, как Олег Монгол.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительницы Pink.
Российский коуч опубликовал у себя в инстаграме фото с мероприятия – на нем можно увидеть, сколько позитивных эмоций получил Слуцкий, услышав любимые песни вживую.
Кроме того, в твиттере появилось видео с танцем Леонида Викторовича во время исполнения одного из треков.
- В двух первых турах чемпионата Голландии-2019/20 «Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» (2:2) и выиграл у «Виллема II» (2:0).
- В прошлом сезоне «Витесс» занял в Эредивизи пятое место.
Слуцкий – о ничьей с «Аяксом»: «Хорошее начало сезона, доволен уровнем команды»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте