Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительницы Pink.

Российский коуч опубликовал у себя в инстаграме фото с мероприятия – на нем можно увидеть, сколько позитивных эмоций получил Слуцкий, услышав любимые песни вживую.

Кроме того, в твиттере появилось видео с танцем Леонида Викторовича во время исполнения одного из треков.

В двух первых турах чемпионата Голландии-2019/20 «Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» (2:2) и выиграл у «Виллема II» (2:0).

В прошлом сезоне «Витесс» занял в Эредивизи пятое место.

Слуцкий – о ничьей с «Аяксом»: «Хорошее начало сезона, доволен уровнем команды»

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