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Снейдер завершил карьеру и первым делом арендовал ложу на стадионе в родном городе
Припал к истокам.
Бывший полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер завершил профессиональную карьеру.
Он сообщил, что планирует работать в «Утрехте» – клубе из родного города. 35-летний футболист уже арендовал ложу на стадионе «Галгенвард».
«У меня великолепные впечатления от города. Сейчас я закончил с футболом и хочу найти клевое местечко, чтобы разделить с кем-то мои воспоминания», – заявил Снейдер в интервью FC Utrecht TV.
- Уэсли начал карьеру в амстердамском «Аяксе», откуда в 2007-м перешел в мадридский «Реал» за 27 миллионов евро.
- В составе миланского «Интера» голландец выиграл Лигу чемпионов и сделал золотой требл. В том же сезоне-2009/10 Снейдер привел сборную Нидерландов в финал ЧМ-2010 и стал вторым лучшим игроком турнира после Диего Форлана.
- Последним клубом Уэсли стал катарский «Аль-Гарафа», куда он отправился из «Ниццы». В составе национальной команды он провел 134 матча, в которых забил 31 мяч.
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