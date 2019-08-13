Слуцкий нашел «брата-близнеца»
Действительно похож!
Коуч «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме фотографию похожего на него сотрудника российской полиции.
«Не только у Васи и Леши есть брат-близнец, да еще и при погонах», – написал Слуцкий под снимком, имея в виду Василия и Алексея Березуцких, которые вместе с ним трудятся в тренерском штабе «Витесса».
- Ранее Слуцкий классно оторвался на концерте американской исполнительницы Pink.
- В двух первых турах чемпионата Голландии-2019/20 «Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» (2:2) и выиграл у «Виллема II» (2:0).
Слуцкий: «В России и Англии игроки не задают вопросов по составу и схеме. Только в Голландии»
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