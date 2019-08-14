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«Ничего не изменится через 20 лет». Слуцкий добрался до FaceApp

«Ничего не изменится через 20 лет». Слуцкий добрался до FaceApp
Eurosport

26 мин. назад

Коуч теперь знает, как будет выглядеть в старости.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, в начале августа открывший для себя инстаграм, добрался и до почти отшумевшего приложения FaceApp.

«Я счастливчик, ничего не изменится через 20 лет», – написал 48-летний Слуцкий в подписи к обработанному фото в инстаграме.

  • Слуцкий пришел в «Витесс» летом 2018 года.
  • В двух первых турах чемпионата Голландии-2019/20 «Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» (2:2) и выиграл у «Виллема II» (2:0).

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