Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, в начале августа открывший для себя инстаграм, добрался и до почти отшумевшего приложения FaceApp.

«Я счастливчик, ничего не изменится через 20 лет», – написал 48-летний Слуцкий в подписи к обработанному фото в инстаграме.

Слуцкий пришел в «Витесс» летом 2018 года.

В двух первых турах чемпионата Голландии-2019/20 «Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» (2:2) и выиграл у «Виллема II» (2:0).

«Леонидбургер в инстаграме! – Ну, игрочишка, держись». Дзюба и Слуцкий смешно поругались в инсте

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