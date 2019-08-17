«Витесс» в матче третьего тура чемпионата Голландии обыграл на своем поле «ПЕК Зволле» – 3:0.

Второй мяч в ворота «Зволле» в блестящем стиле забил российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев.

На счету «Витесса» после трех туров стало семь очков, команда Леонида Слуцкого поднялась на первую строчку в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Витесс» финишировал на пятом месте.

Ранее Караваев выступал за ЦСКА. А Слуцкий тренировал ЦСКА.

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