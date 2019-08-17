Other Agency
Классный гол Караваева, который вывел «Витесс» в лидеры Эредивизи
Команда Слуцкого начала чемпионат на уровне топов.
«Витесс» в матче третьего тура чемпионата Голландии обыграл на своем поле «ПЕК Зволле» – 3:0.
Второй мяч в ворота «Зволле» в блестящем стиле забил российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев.
На счету «Витесса» после трех туров стало семь очков, команда Леонида Слуцкого поднялась на первую строчку в турнирной таблице.
- В прошлом сезоне «Витесс» финишировал на пятом месте.
- Ранее Караваев выступал за ЦСКА. А Слуцкий тренировал ЦСКА.
Слуцкий пришел на концерт Pink и исполнил забавнейший танец
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте