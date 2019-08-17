Getty Images
«Приезжайте. Лучше в паузу на сборные». Слуцкий ответил на просьбу Картавого Ника о стажировке
Оказалось, нужно просто попросить в инстаграме.
Футбольный блогер Никита Ковальчук, известный под псевдонимом Картавый Ник, попросил у главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого приехать к нему на стажировку.
«Леонид Викторович, всеми силами вас заклинаю, пустите поучиться хотя бы на неделю. Через Илью Казакова в прошлом году спрашивал, вы говорили, что пока неудобно. Я готов клубу оплатить», – написал Ковальчук под последним постом Слуцкого в инстаграме.
«Приезжайте. Лучше в паузу на сборные. Напишите в директ», – ответил 48-летний тренер.
- «Витесс» в третьем туре чемпионата Голландии обыграл «Зволле» и возглавил турнирную таблицу.
- Картавый Ник тренирует любительскую команду «ФК КФ».
Классный гол Караваева, который вывел «Витесс» в лидеры Эредивизи
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте