Футбольный блогер Никита Ковальчук, известный под псевдонимом Картавый Ник, попросил у главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого приехать к нему на стажировку.

«Леонид Викторович, всеми силами вас заклинаю, пустите поучиться хотя бы на неделю. Через Илью Казакова в прошлом году спрашивал, вы говорили, что пока неудобно. Я готов клубу оплатить», – написал Ковальчук под последним постом Слуцкого в инстаграме.

«Приезжайте. Лучше в паузу на сборные. Напишите в директ», – ответил 48-летний тренер.

«Витесс» в третьем туре чемпионата Голландии обыграл «Зволле» и возглавил турнирную таблицу.

Картавый Ник тренирует любительскую команду «ФК КФ».

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