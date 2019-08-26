Две недели назад экс-игрок «Реала», «Интера» и сборной Голландии Уэсли Снейдер официально объявил о завершении карьеры, а сейчас пользователи интернета активно обсуждают его лишний вес.

Бывший футболист прибавил заметное количество килограммов – на это указал журналист Танкреди Палмери, выложив видео с 35-летним Уэсли в вип-ложе стадиона. «Снейдер наслаждается футбольной пенсией», – написал Палмери.

А вот фотографии голландца с товарищеского матча, который состоялся 24 августа.

Уэсли СнейдерGetty Images

Уэсли СнейдерGetty Images

В Европе Уэсли выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу», его последним клубом стала катарская «Аль-Гарафа».

Со сборной Голланди Снейдер выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.

Снейдер завершил карьеру и первым делом арендовал ложу на стадионе в родном городе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android