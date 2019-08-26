Getty Images
Снейдер наслаждается футбольной пенсией. На его фоне у Азара совсем нет лишнего веса
Уэсли хорошо кушает и, видимо, уже не тренируется.
Две недели назад экс-игрок «Реала», «Интера» и сборной Голландии Уэсли Снейдер официально объявил о завершении карьеры, а сейчас пользователи интернета активно обсуждают его лишний вес.
Бывший футболист прибавил заметное количество килограммов – на это указал журналист Танкреди Палмери, выложив видео с 35-летним Уэсли в вип-ложе стадиона. «Снейдер наслаждается футбольной пенсией», – написал Палмери.
А вот фотографии голландца с товарищеского матча, который состоялся 24 августа.
Уэсли СнейдерGetty Images
Уэсли СнейдерGetty Images
- В Европе Уэсли выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу», его последним клубом стала катарская «Аль-Гарафа».
- Со сборной Голланди Снейдер выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.
Снейдер завершил карьеру и первым делом арендовал ложу на стадионе в родном городе
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