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Снейдер наслаждается футбольной пенсией. На его фоне у Азара совсем нет лишнего веса

Снейдер наслаждается футбольной пенсией. На его фоне у Азара совсем нет лишнего веса
Eurosport

58 мин. назад

Уэсли хорошо кушает и, видимо, уже не тренируется.

Две недели назад экс-игрок «Реала», «Интера» и сборной Голландии Уэсли Снейдер официально объявил о завершении карьеры, а сейчас пользователи интернета активно обсуждают его лишний вес.

Бывший футболист прибавил заметное количество килограммов – на это указал журналист Танкреди Палмери, выложив видео с 35-летним Уэсли в вип-ложе стадиона. «Снейдер наслаждается футбольной пенсией», – написал Палмери.

А вот фотографии голландца с товарищеского матча, который состоялся 24 августа.

Уэсли Снейдер

Уэсли СнейдерGetty Images

Уэсли Снейдер

Уэсли СнейдерGetty Images

  • В Европе Уэсли выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу», его последним клубом стала катарская «Аль-Гарафа».
  • Со сборной Голланди Снейдер выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.

Снейдер завершил карьеру и первым делом арендовал ложу на стадионе в родном городе

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