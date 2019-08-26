Слуцкий опубликовал ролик, где он читает рэп. И призвал своего сына брать пример
Между тем Дима Слуцкий уже записал несколько треков, выпустил клип и готовится к концерту в Москве.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме ролик, где его речь после матча прошлого сезона против ПСВ (3:3) наложили на бит группы «Кровосток».
«Learn. Учись, LeWeight 😂», – написал Слуцкий под роликом, обратившись к своему сыну Дмитрию, который занимается рэп-музыкой. 30 августа LeWeight выступит в Москве на совместном концерте с другими рэп-артистами.
- После четырех стартовых туров Эредивизи-2019/20 «Витесс» занимает вторую строчку в турнирной таблице.
- В прошлом сезоне «Витесс» финишировал в Эредивизи на пятом место.
«Капитан «Витесса» любит наркотики». Слуцкий снова насмешил голландцев произношением
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте