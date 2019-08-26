Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме ролик, где его речь после матча прошлого сезона против ПСВ (3:3) наложили на бит группы «Кровосток».

«Learn. Учись, LeWeight 😂», – написал Слуцкий под роликом, обратившись к своему сыну Дмитрию, который занимается рэп-музыкой. 30 августа LeWeight выступит в Москве на совместном концерте с другими рэп-артистами.

После четырех стартовых туров Эредивизи-2019/20 «Витесс» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Витесс» финишировал в Эредивизи на пятом место.

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