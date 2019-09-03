Eurosport
«Отчет о физической активности». Ироничная шутка Слуцкого о своих действиях в матче с «АЗ»
Коуч продолжает неплохо шутить над собой.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, летом открывший для себя инстаграм, продолжает шутить.
На этот раз коуч выложил видео своих активных передвижений по технической зоне во время победного матча с «АЗ» (2:1), сопроводив его графикой с тепловой картой.
«Отчет о физической активности», – подписал пост Слуцкий в инстаграме.
- После победы над «АЗ» «Витесс» возглавил таблицу чемпионата Голландии, но «Аякс» и ПСВ имеют матч в запасе.
- Слуцкий возглавил голландский клуб летом 2018 года.
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