Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, летом открывший для себя инстаграм, продолжает шутить.

На этот раз коуч выложил видео своих активных передвижений по технической зоне во время победного матча с «АЗ» (2:1), сопроводив его графикой с тепловой картой.

«Отчет о физической активности», – подписал пост Слуцкий в инстаграме.

После победы над «АЗ» «Витесс» возглавил таблицу чемпионата Голландии, но «Аякс» и ПСВ имеют матч в запасе.

Слуцкий возглавил голландский клуб летом 2018 года.

«Приезжайте. Лучше в паузу на сборные». Слуцкий ответил на просьбу Картавого Ника о стажировке

Качай приложение Eurosport для iOS или Android