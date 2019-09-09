Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий предпринимает большие шаги, чтобы в будущем обогнать Хабиба Нурмагомедова и Ольгу Бузову по подписчикам: коуч вновь позабавил пользователей инстаграма забавным постом.

На фотографии коуч изображен в образе легендарного клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». «Новый образ. Идет?» – подписал Слуцкий фото в социальной сети.

После пяти стартовых туров Эредивизи-2019/20 «Витесс» лидирует в турнирной таблице, хотя у «Аякса» и ПСВ имеются по игре в запасе.

В прошлом сезоне «Витесс» финишировал в Эредивизи на пятом месте.

Слуцкий опубликовал ролик, где он читает рэп. И призвал своего сына брать пример

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