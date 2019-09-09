«Идет новый образ?» Слуцкий выложил фото в образе клоуна из «Оно»
А ведь и правда похож.
Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий предпринимает большие шаги, чтобы в будущем обогнать Хабиба Нурмагомедова и Ольгу Бузову по подписчикам: коуч вновь позабавил пользователей инстаграма забавным постом.
На фотографии коуч изображен в образе легендарного клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». «Новый образ. Идет?» – подписал Слуцкий фото в социальной сети.
- После пяти стартовых туров Эредивизи-2019/20 «Витесс» лидирует в турнирной таблице, хотя у «Аякса» и ПСВ имеются по игре в запасе.
- В прошлом сезоне «Витесс» финишировал в Эредивизи на пятом месте.
Слуцкий опубликовал ролик, где он читает рэп. И призвал своего сына брать пример
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