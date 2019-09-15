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20-летний форвард ПСВ прибил «Витесс» пента-триком. 8 дней назад он забил Германии победный мяч

20-летний форвард ПСВ прибил «Витесс» пента-триком. 8 дней назад он забил Германии победный мяч
Eurosport

40 мин. назад

Новая суперзвезда растет.

Форвард ПСВ Доньелл Мален уничтожил «Витесс» Леонида Слуцкого в матче шестого тура чемпионата Голландии.

20-летний форвард оформил пента-трик, забив на 18-й, 36-й, 46-й, 83-й и 89-й минутах матча. Первый мяч Доньелл забил обводящим ударом, два следующих – головой, а четвертый и пятый – с пенальти.

  • Ранее Мален забил победный мяч за Голландию в ворота сборной Германии.
  • ПСВ выиграл со счетом 5:0 и обошел «Витесс» – теперь команды занимаются вторую и третью строчки.

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