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20-летний форвард ПСВ прибил «Витесс» пента-триком. 8 дней назад он забил Германии победный мяч
Новая суперзвезда растет.
Форвард ПСВ Доньелл Мален уничтожил «Витесс» Леонида Слуцкого в матче шестого тура чемпионата Голландии.
20-летний форвард оформил пента-трик, забив на 18-й, 36-й, 46-й, 83-й и 89-й минутах матча. Первый мяч Доньелл забил обводящим ударом, два следующих – головой, а четвертый и пятый – с пенальти.
- Ранее Мален забил победный мяч за Голландию в ворота сборной Германии.
- ПСВ выиграл со счетом 5:0 и обошел «Витесс» – теперь команды занимаются вторую и третью строчки.
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