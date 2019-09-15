Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько времени он уделяет футболу, а сколько социальным сетям.

«Многие из моих подписчиков спрашивают: «Ты теперь серьезный тренер или клоун?» Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и продолжаю играть в футбол. Занят этим 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут нужны для инстаграма», – сказал Слуцкий Voetbalprimeur.

После шести стартовых туров Эредивизи-2019/20 «Витесс» идет на третьем месте.

В прошлом сезоне «Витесс» финишировал на пятой строчке.

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