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Слуцкий: «Занят футболом 23 часа 55 минут. Оставшиеся 5 минут для инстаграма»
А как же спать?
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько времени он уделяет футболу, а сколько социальным сетям.
«Многие из моих подписчиков спрашивают: «Ты теперь серьезный тренер или клоун?» Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и продолжаю играть в футбол. Занят этим 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут нужны для инстаграма», – сказал Слуцкий Voetbalprimeur.
- После шести стартовых туров Эредивизи-2019/20 «Витесс» идет на третьем месте.
- В прошлом сезоне «Витесс» финишировал на пятой строчке.
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