Фанаты клуба «Ден Хааг» организовали акцию для юных болельщиков «Фейенорда» во время гостевого матча чемпионата Голландии.

Каждый год «Фейенорд» приглашает детей, проходящих лечение в роттердамской Софийской детской больнице. Ребят разместили на трибунах прямо под гостевым фан-сектором, который целую минуту закидывал мальчиков и девочек мягкими игрушками.

Матч завершился победой «Фейенорда» со счетом 3:2.

Хозяева переместились на седьмое место в таблице Эредивизи, «Ден Хааг» – на 14-м месте.

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