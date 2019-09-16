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Фанаты «Ден Хаага» закидали мягкими игрушками юных болельщиков «Фейенорда»

Фанаты «Ден Хаага» закидали мягкими игрушками юных болельщиков «Фейенорда»
Eurosport

8 мин. назад

Какая круть.

Фанаты клуба «Ден Хааг» организовали акцию для юных болельщиков «Фейенорда» во время гостевого матча чемпионата Голландии.

Каждый год «Фейенорд» приглашает детей, проходящих лечение в роттердамской Софийской детской больнице. Ребят разместили на трибунах прямо под гостевым фан-сектором, который целую минуту закидывал мальчиков и девочек мягкими игрушками.

  • Матч завершился победой «Фейенорда» со счетом 3:2.
  • Хозяева переместились на седьмое место в таблице Эредивизи, «Ден Хааг» – на 14-м месте.

20-летний форвард ПСВ прибил «Витесс» пента-триком. 8 дней назад он забил Германии победный мяч

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