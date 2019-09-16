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Фанаты «Ден Хаага» закидали мягкими игрушками юных болельщиков «Фейенорда»
Какая круть.
Фанаты клуба «Ден Хааг» организовали акцию для юных болельщиков «Фейенорда» во время гостевого матча чемпионата Голландии.
Каждый год «Фейенорд» приглашает детей, проходящих лечение в роттердамской Софийской детской больнице. Ребят разместили на трибунах прямо под гостевым фан-сектором, который целую минуту закидывал мальчиков и девочек мягкими игрушками.
- Матч завершился победой «Фейенорда» со счетом 3:2.
- Хозяева переместились на седьмое место в таблице Эредивизи, «Ден Хааг» – на 14-м месте.
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