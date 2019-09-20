В матче седьмого тура Первого дивизиона чемпионата Нидерландов встретились «Де Графсхап» и «Эйндховен» (не путать с ПСВ!)

В самом начале первого тайма страйкер «Де Графсхапа» Ральф Сентьенс допустил ужасный промах. Партнер вывел Ральфа на пустые ворота, но неловкий нападающий вместо завершающего удара выполнил обратный пас. В итоге взятие ворот так и не состоялось.

Первый дивизион – вторая по силе лига в футбольной иерархии Нидерландов. В турнире выступают 20 команд.

«Де Графсхап» занимает первую строчку в турнирной таблице, «Эйндховен» – седьмую.

Слуцкий пришел на концерт Pink и исполнил забавнейший танец

Качай приложение Eurosport для iOS или Android