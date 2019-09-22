Леонид Слуцкий лишь недавно завел аккаунт в инстаграме, но регулярно радует подписчиков отличным контентом. На этот раз тренер «Витесса» опубликовал видео, на котором сам Лео при помощи милейшего пса по очереди усыпляет собравшихся вокруг людей, в том числе – братьев Березуцких. С Алексеем проблем не возникло, в вот к Василию пришлось применить специальное заклинание.

Не думайте, что Слуцкий сошел с ума: коуч спародировал эпизод ТВ-шоу «Удивительные люди», в котором шпиц силой взгляда усыпил гостей передачи.

Березуцкие работают в тренерском штабе Слуцкого.

«Витесс» делит с «Аяксом» и ПСВ первую строчку чемпионата. Правда, у конкурентов матч в запасе.

Слуцкий: «В России и Англии игроки не задают вопросов по составу и схеме. Только в Голландии»

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