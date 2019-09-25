Пиарщиков голландского «Витесса» расстроил тот факт, что Леонид Слуцкий за день набрал больше подписчиков в инстаграме, чем их клуб за долгие четыре года. Об этом сам Слуцкий рассказал в интервью FOX Sports.

«Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что я за один день набрал больше подписчиков в инстаграме, чем «Витесс» за все время. Он был очень расстроен, но я ответил, что это не моя вина, что я не знаю, что произошло.

Он сказал, что они работают над развитием аккаунта уже четыре года, а я за день набрал больше фолловеров. Потому что Россия – большая страна», – отметил Слуцкий.

В данный момент «Витесс» Слуцкого занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии.

В прошлом сезоне «Витесс» занял в Эредивизи пятое место.

Слуцкий: «Занят футболом 23 часа 55 минут. Оставшиеся 5 минут для инстаграма»

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