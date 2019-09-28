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Фанаты «Роды» вытолкали владельца клуба со стадиона из-за недовольства его работой

Фанаты «Роды» вытолкали владельца клуба со стадиона из-за недовольства его работой
Eurosport

1 час назад

Болельщикам «Спартака» на заметку.

Болельщики голландского клуба «Рода», выступающего во втором дивизионе национального чемпионата, провели необычную акцию и не пустили владельца команды на рабочее место.

Офис «Роды» находится на стадионе, и перед началом рабочего дня фанаты подкараулили мексиканца Маурисио Гарсию. Его не пропустили в кабинет, а потом вовсе вытолкали на улицу. Об этом сообщает Tutto Mercato.

Гарсия купил «Роду» летом 2018 года. Болельщиков возмущает пассивная манера управления клубом и отсутствие трансферов, направленных на возвращение в Эредивизи.

  • «Рода» после восьми туров идет на 16-м месте в турнире из 20 команд.
  • Команда вылетела из Эредивизи в сезоне-2017/18, заняв 16-е место.

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