Фанаты «Роды» вытолкали владельца клуба со стадиона из-за недовольства его работой
Болельщикам «Спартака» на заметку.
Болельщики голландского клуба «Рода», выступающего во втором дивизионе национального чемпионата, провели необычную акцию и не пустили владельца команды на рабочее место.
Офис «Роды» находится на стадионе, и перед началом рабочего дня фанаты подкараулили мексиканца Маурисио Гарсию. Его не пропустили в кабинет, а потом вовсе вытолкали на улицу. Об этом сообщает Tutto Mercato.
Гарсия купил «Роду» летом 2018 года. Болельщиков возмущает пассивная манера управления клубом и отсутствие трансферов, направленных на возвращение в Эредивизи.
- «Рода» после восьми туров идет на 16-м месте в турнире из 20 команд.
- Команда вылетела из Эредивизи в сезоне-2017/18, заняв 16-е место.
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