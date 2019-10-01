Other Agency

«Мое обычное голландское утро». Слуцкий снова разрывает инстаграм

«Мое обычное голландское утро». Слуцкий снова разрывает инстаграм
Eurosport

1 час назад

Тренер «Витесса» снабжает годным контентом.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий совсем недавно завел инстаграм, но регулярно радует подписчиков качественными постами.

У Лео все в порядке с самоиронией, что он и продемонстрировал в очередной раз. В новом видео какой-то пухляш, максимально похожий на экс-коуча сборной России, танцует на тренажерах под хит Кайли Миног.

Подпись к ролику гласит: «Мое обычное голландское утро».

  • «Витесс» идет на четвертой строчке, уступая лидеру три балла.
  • Первую строчку делят «Аякс» и ПСВ.

Слуцкий: «Занят футболом 23 часа 55 минут. Оставшиеся 5 минут для инстаграма»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

Чемпионат Голландии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте