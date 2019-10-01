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«Мое обычное голландское утро». Слуцкий снова разрывает инстаграм
Тренер «Витесса» снабжает годным контентом.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий совсем недавно завел инстаграм, но регулярно радует подписчиков качественными постами.
У Лео все в порядке с самоиронией, что он и продемонстрировал в очередной раз. В новом видео какой-то пухляш, максимально похожий на экс-коуча сборной России, танцует на тренажерах под хит Кайли Миног.
Подпись к ролику гласит: «Мое обычное голландское утро».
- «Витесс» идет на четвертой строчке, уступая лидеру три балла.
- Первую строчку делят «Аякс» и ПСВ.
Слуцкий: «Занят футболом 23 часа 55 минут. Оставшиеся 5 минут для инстаграма»
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