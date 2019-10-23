Getty Images
«Отвали, я не хочу играть за твою команду». Игрок «Витесса» наехал на Слуцкого
У мужчин давние терки.
Футболист «Витесса» Ришедли Базур повздорил с тренером Леонидом Слуцким.
Полузащитник несколько раз столкнулся с одноклубником на тренировке, что стало причиной конфликта. В ситуацию вмешался Лео Слуцкий, и Базур разбушевался. Обидчику он сказал следующее: «Я все равно доберусь до тебя в раздевалке».
Российскому коучу тоже досталось. Тренер отправил грубияна отдыхать, на что тот ответил: «Отвали, я не хочу играть за твою команду».
Это не первый случай конфронтации между игроком и менеджером: в августе 2019 года они повздорили в тренажерном зале. По информации AD, дело дошло до драки, а следующий матч Базур начал на скамейке запасных. Тогда игрок принес тренеру извинения и вернулся в состав.
Официальные представители клуба так прокомментировали новый инцидент: «Все произошло лишь сегодня утром – пока слишком рано выносить какой-либо вердикт».
- «Витесс» идет на третьей строчке, у клуба 23 очка.
- Команда лишь на три балла отстает от лидирующего «Аякса».
«На ваш бюст не хватило бы картона». Слуцкий затроллил Дзюбу, но получил ответочку