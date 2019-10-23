Футболист «Витесса» Ришедли Базур повздорил с тренером Леонидом Слуцким.

Полузащитник несколько раз столкнулся с одноклубником на тренировке, что стало причиной конфликта. В ситуацию вмешался Лео Слуцкий, и Базур разбушевался. Обидчику он сказал следующее: «Я все равно доберусь до тебя в раздевалке».

Российскому коучу тоже досталось. Тренер отправил грубияна отдыхать, на что тот ответил: «Отвали, я не хочу играть за твою команду».

Это не первый случай конфронтации между игроком и менеджером: в августе 2019 года они повздорили в тренажерном зале. По информации AD, дело дошло до драки, а следующий матч Базур начал на скамейке запасных. Тогда игрок принес тренеру извинения и вернулся в состав.

Официальные представители клуба так прокомментировали новый инцидент: «Все произошло лишь сегодня утром – пока слишком рано выносить какой-либо вердикт».

«Витесс» идет на третьей строчке, у клуба 23 очка.

Команда лишь на три балла отстает от лидирующего «Аякса».

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