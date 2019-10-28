Поругавшийся со Слуцким футболист извинился и вернулся в основу «Витесса»

Повздоривший с Леонидом Слуцким полузащитник «Витесса» Ришедли Базур вернулся к тренировкам с командой.

«Базур вернулся в строй главной команды. Полузащитник принес извинения и с сегодняшнего дня сможет выходить на поле», – говорится в официальном заявлении клуба.

23-летний Базур на тренировке столкнулся с нападающим Джей-Роем Гротом. В ходе перепалки Базур нецензурно сказал Слуцкому, что не намерен играть за его клуб.

Это не первый конфликт футболиста с тренером – предыдущий также закончился извинениями и возвращением в состав.

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