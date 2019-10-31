Getty Images
Дик Адвокат возглавил «Фейенорд»
Бывший тренер «Зенита» и России не долго гулял без работы.
Голландский специалист Дик Адвокат подписал контракт с «Фейенордом».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
«Если я могу помочь клубу, то с удовольствием помогу. Так же, как я делал это в 2016 году, когда наблюдал за Джованни ван Бронкхорстом в «Фейенорде» и помогал ему советами. С нетерпением жду завтрашней встречи против «Венло», – заявил 72-летний Адвокат.
- 28 октября «Фейенорд» уволил Япа Стама.
- В Эредивизе после 11 туров клуб идет на 12-м месте.
- Дик Адвокат покинул «Утрехт» летом 2019-го.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте