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Дик Адвокат возглавил «Фейенорд»

Дик Адвокат возглавил «Фейенорд»
Eurosport

1 час назад

Бывший тренер «Зенита» и России не долго гулял без работы.

Голландский специалист Дик Адвокат подписал контракт с «Фейенордом».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

«Если я могу помочь клубу, то с удовольствием помогу. Так же, как я делал это в 2016 году, когда наблюдал за Джованни ван Бронкхорстом в «Фейенорде» и помогал ему советами. С нетерпением жду завтрашней встречи против «Венло», – заявил 72-летний Адвокат.

  • 28 октября «Фейенорд» уволил Япа Стама.
  • В Эредивизе после 11 туров клуб идет на 12-м месте.
  • Дик Адвокат покинул «Утрехт» летом 2019-го.
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