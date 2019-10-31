Дик Адвокат возглавил «Фейенорд»

Голландский специалист Дик Адвокат подписал контракт с «Фейенордом».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

«Если я могу помочь клубу, то с удовольствием помогу. Так же, как я делал это в 2016 году, когда наблюдал за Джованни ван Бронкхорстом в «Фейенорде» и помогал ему советами. С нетерпением жду завтрашней встречи против «Венло», – заявил 72-летний Адвокат.

28 октября «Фейенорд» уволил Япа Стама.

В Эредивизе после 11 туров клуб идет на 12-м месте.

Дик Адвокат покинул «Утрехт» летом 2019-го.

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