Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил, что мог бы выйти на уровень Криштиану Роналду и Лионеля Месси, если бы больше работал.

«Уверен: если бы выкладывался на 100 процентов ради того, чтобы оказаться с ними на одном уровне, то добился бы этого. В 2010 году я не хотел получить «Золотой мяч» и не жалею об этом. Дело не в том, что я не мог – я просто не хотел. Я наслаждался карьерой, выиграл все призы, которые только можно. И ни секунды ни о чем не жалел.

Я командный игрок – мне нравилось добиваться успеха вместе с другими футболистами. Но прошло уже почти десять лет, а люди говорят, что я должен был выиграть в 2010 году «Золотой мяч». Но у меня нет с этим никаких проблем. Я говорю им, что выиграл Лигу чемпионов. Для меня это намного приятнее, чем индивидуальный приз», – цитирует 35-летнего Снейдера Voetbalzone.

В Европе Уэсли выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу», его последним клубом стала катарская «Аль-Гарафа».

Со сборной Нидерландов Снейдер выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.

«Золотой мяч» в 2010-м взял Лионель Месси.

Снейдер наслаждается футбольной пенсией. На его фоне у Азара совсем нет лишнего веса

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