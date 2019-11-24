Обладатель трех «Золотых мячей» голландец Марко ван Бастен произнес нацистское приветствие во время прямого эфира.

Инцидент случился перед матчем 13-го тура Эредивизи между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1). Экс-коуч сборной Нидерландов работал в студии, а в эфире транслировалось интервью тренера «Хераклеса» Франка Вормута – на немецком языке. После вью в трансляции можно услышать реплику Марко, который произнес известный нацистский лозунг: «Sieg Heil».

Вскоре легендарный футболист принес извинения в эфире телеканала Fox: «Я никого не собирался шокировать, лишь хотел подшутить над немецким языком интервьюера. Прошу прощения».

«Аякс» возглавляет турнирную таблицу, у команды 38 очков.

«Витесс» Слуцкого занимает четвертую строчку. Клуб проиграл три матча чемпионата подряд и имеет в активе 23 балла.

Пеп установил антирекорд по владению. Как у Лэмпарда это получилось и почему он все равно проиграл?

Качай приложение Eurosport для iOS и Android