Фанаты голландского «Витесса» требуют уволить с поста главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого. Клуб проиграл четыре матча чемпионата подряд.

После десяти туров команда шла по лучшему графику в истории – 23 балла и всего три поинта до первого «Аякса». С тех пор «Витесс» не набрал ни одного очка, а отрыв до вершины увеличился в пять раз.

Фанаты клуба разуверились в российском коуче и запустили в соцсетях хэштег #SlutskyOut. Вот несколько характерных публикаций.

«Тяжелая игра, очень сложный соперник. Теперь готовимся к следующей неделе и очередному поражению против еще одного сложного соперника».

«Слуцкий просто сдался. Все очень плохо».

«Слуцкий, что ты делаешь... Ноль тактики, ФК «Удача» и ФК «Лонгболл».

Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в марте 2018 года, начав работу с командой перед сезоном-2018/19.

Ранее Слуцкий трижды приводил ЦСКА к золотым медалям чемпионата России.

Слуцкий раскрыл свою зарплату в «Витессе»

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