Главным тренером голландского «Витесса» Леонидом Слуцким интересуются в чемпионате России.

По информации «Чемпионата», в услугах 48-летнего коуча заинтересованы сразу два клуба – «Рубин» и «Динамо». В Казани к Слуцкому обратятся в случае отставки Романа Шаронова, москвичи рассмотрят его кандидатуру, если не будут удовлетворены работой Кирилла Новикова, который также возглавляет молодежку.

«Динамо» идет на седьмом месте РПЛ после 17 туров и уже пережило отставку тренера – был уволен Дмитрий Хохлов.

«Рубин» располагается на 17-м месте (в зоне стыковых матчей).

«Витесс» Слуцкого в чемпионате Нидерландов потерпел четыре поражения подряд, фанаты требуют ухода Леонида.

Слуцкий прокомментировал четвертое подряд поражение в чемпионате и критику фанатов

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