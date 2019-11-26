Getty Images
«Чемпионат»: «Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким
Подбирают усиление на заключительную часть чемпионата.
Главным тренером голландского «Витесса» Леонидом Слуцким интересуются в чемпионате России.
По информации «Чемпионата», в услугах 48-летнего коуча заинтересованы сразу два клуба – «Рубин» и «Динамо». В Казани к Слуцкому обратятся в случае отставки Романа Шаронова, москвичи рассмотрят его кандидатуру, если не будут удовлетворены работой Кирилла Новикова, который также возглавляет молодежку.
- «Динамо» идет на седьмом месте РПЛ после 17 туров и уже пережило отставку тренера – был уволен Дмитрий Хохлов.
- «Рубин» располагается на 17-м месте (в зоне стыковых матчей).
- «Витесс» Слуцкого в чемпионате Нидерландов потерпел четыре поражения подряд, фанаты требуют ухода Леонида.
Слуцкий прокомментировал четвертое подряд поражение в чемпионате и критику фанатов
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте