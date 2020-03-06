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В Голландии поменяют правила футбола. Ауты можно будет вводить ногами, за ж/к – временный дисквал
Не революция, а эволюция.
Руководство голландского футбола протестирует новые правила игры в матчах молодежных лиг.
Как сообщает Ad.nl, изменения в правилах коснутся нескольких моментов. Во-первых, вместо вбрасывания аута руками вводить мяч в игру можно будет ударом ногой с газона. Во-вторых, футболисты смогут самостоятельно разыгрывать мяч при исполнении штрафных ударов, оставляя его у себя.
Наконец, в Голландии введут временное удаление игроков за желтую карточку и неограниченное количество замен, а также произведут изменения с игровым временем, чтобы сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры.
«Далеко не все эксперименты приведут к изменению правил игры. Но мы считаем своим долгом думать о переменах, которые сделают футбол более привлекательным без изменения его основы. Изменения правил – не временные меры. Это не революция, а эволюция футбола. Футбол не может стоять на месте», – отметил директор Королевского футбольного союза Хейс де Йонг.
- Ранее сообщалось, что УЕФА со следующего сезона изменит правило офсайда.
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