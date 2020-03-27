Экс-полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, в которой находился с летм 2017 года. 22-летний голландец реагирует на окружение и может находиться в инвалидном кресле.

«Он давно не был дома, но сейчас вернулся и чувствует себя лучше, чем в больнице. Он понимает, где находится, он вернулся в привычную среду, он со своей семьей. Он больше не в коме, он очнулся: спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но не встает с кровати – он к ней прикован и все еще сильно зависит от нас.

В хорошие дни Абдельхак общается – например, дает утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него – спорт высших достижений. Мы разговариваем с ним так, будто он здоров. Вовлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол, и он тоже смотрит. Замечаем, что ему нравится – он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку», – рассказал в комментарии Voetbal International брат бывшего футболиста Абдеррахим.

Трагический инцидент произошел летом 2017 года во время товарищеского матча с «Вердером» – Нури потерял сознание и был госпитализирован на вертолете.

Врачи выявили необратимые повреждения мозга.

«Аякс» признал вину в деле Нури.

Тысячи фанатов пришли к дому Нури, чтобы поддержать его семью

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