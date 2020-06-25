В Нидерландах болельщикам запретят петь – можно будет шепотом сказать «ура»

Но фанатов хотя бы пустят на трибуны.

Болельщикам голландских клубов разрешат посещать матчи чемпионата Нидерландов, но запретят петь на трибунах.

«Зрители должны соблюдать социальную дистанцию, иначе мы ужесточим ограничения. Можно взять большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура» после забитого мяча, но не более того. Да, это не так весело, но исследования показали, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют или кричат», – цитирует FC Update премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

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Чемпионат Нидерландов-2019/20 был досрочно завершен в апреле без объявления чемпиона.

По первоначальной информации розыгрыш нового турнира был запланирован на 1 сентября, теперь местные медиа называют датой возвращения футбола 1 июля.

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