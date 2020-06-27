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Роббен может возобновить карьеру – он сделал фото в джерси родного «Гронингена»

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Арьен Роббен

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 29 минут

Арьен объявит о решении 28 июня.

36-летний голландский футболист Арьен Роббен может возобновить карьеру в «Гронингене».

Арьен объявил о завершении карьеры 4 июля 2019 года. 27 июня на официальном сайте «Гронингена» появились фотографии Роббена в футболке клуба. В «Гронингене» сообщили, что 28 июня футболист даст пресс-конференцию, где объявит о решении.

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«Я работаю над тем, чтобы возобновить карьеру. Сыграть за «Гронинген» – сейчас это моя миссия. Пока не знаю, получится ли. Но я мечтаю снова сыграть в футболке «Гронингена», – заявил Арьен.

  • В 1996-2000 гг. Роббен выступал за молодежку «Гронингена», в 2000-2002 гг. – за основной состав.
  • Позже Арьен перешел в ПСВ, а затем уехал в АПЛ – его трансфер выкупил «Челси» Романа Абрамовича.

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