Роббен официально возобновил карьеру

Арьен подписал годичный контракт с «Гронингеном».

36-летний голландский полузащитник Арьен Роббен объявил о возобновлении футбольной карьеры.

27 июня Eurosport сообщал, что Роббен может вернуться в «Гронинген», где он в свое время сделал первые шаги в большом спорте. 28 июня стало известно, что футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на один сезон.

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«Наибольшую пользу я смогу принести на поле. Мне предстоит сделать еще несколько шагов для возвращения оптимальной формы, но я на правильном пути», – заявил Арьен.

В 1996-2000 гг. Роббен выступал за молодежку «Гронингена», в 2000-2002 гг. – за основной состав.

Позже Арьен перешел в ПСВ, а затем уехал в АПЛ – его трансфер выкупил «Челси» Романа Абрамовича.

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