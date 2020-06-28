Роббен официально возобновил карьеру

Арьен Роббен
Фото: Instagram
Арьен подписал годичный контракт с «Гронингеном».
36-летний голландский полузащитник Арьен Роббен объявил о возобновлении футбольной карьеры.
27 июня Eurosport сообщал, что Роббен может вернуться в «Гронинген», где он в свое время сделал первые шаги в большом спорте. 28 июня стало известно, что футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на один сезон.
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«Наибольшую пользу я смогу принести на поле. Мне предстоит сделать еще несколько шагов для возвращения оптимальной формы, но я на правильном пути», – заявил Арьен.
- В 1996-2000 гг. Роббен выступал за молодежку «Гронингена», в 2000-2002 гг. – за основной состав.
- Позже Арьен перешел в ПСВ, а затем уехал в АПЛ – его трансфер выкупил «Челси» Романа Абрамовича.
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