Аякс
    -
    18:45
    02.02.20
    Амстердам АренА
    ПСВ
      Eredivisie • Тур 21
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      Аякс - ПСВ
      Eredivisie - 2 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Аякс – ПСВ на Eurosport.ru! 2 февраля 2020 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрик Тен Хаг или Эрнест Фабер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аякс и ПСВ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аякс и ПСВ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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