«Витесс» в матче 10-го тура чемпионата Голландии разгромил «Венло» – 4:0.

Команда Леонида Слуцкого набрала 23 очка и закрепилась на третьей строчке вслед за ПСВ (тоже 23) и «Аяксом» (26). «Витесс» показал лучший старт в 127-летней истории клуба – ранее «желто-черные» никогда не набирали 23 очка после 10 туров.

Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в марте 2018 года, начав работу с командой перед сезоном-2018/19.

Ранее Слуцкий трижды приводил ЦСКА к золотым медалям чемпионата России.

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