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Слуцкий раскрыл свою зарплату в «Витессе»
Она куда меньше, чем в ЦСКА.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своей заработной плате в голландском клубе.
«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает окладу в ЦСКА. Но всех денег ты не заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией», – приводит слова Слуцкого RT.
- После 10 туров в Эредивизи-2019/20 «Витесс» набрал 23 очка и делит вторую строчку с ПСВ – это лучший результат в истории клуба.
- Зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 2,5 млн евро за сезон. Леонид Викторович трижды приводил армейцев к золотым медалям чемпионата России.
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