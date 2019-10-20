Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своей заработной плате в голландском клубе.

«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает окладу в ЦСКА. Но всех денег ты не заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией», – приводит слова Слуцкого RT.

После 10 туров в Эредивизи-2019/20 «Витесс» набрал 23 очка и делит вторую строчку с ПСВ – это лучший результат в истории клуба.

Зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 2,5 млн евро за сезон. Леонид Викторович трижды приводил армейцев к золотым медалям чемпионата России.

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