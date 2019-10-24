Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур отстранен от тренировок после конфликта с главным тренером команды Леонидом Слуцким. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент между голландским игроком и российским коучем произошел в среду во время утренней тренировки команды, когда 23-летний Базур столкнулся с нападающим Джей-Роем Гротом. В ходе перепалки Базур сказал Слуцкому, что не намерен играть за его клуб.

«В настоящее время Ришедли не является игроком первой команды. В дальнейшем мы обсудим произошедший инцидент. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернется. Главное сейчас – спокойно готовиться к предстоящим матчам, это наш приоритет», – заявил технический директор клуба Мо Аллах.

Это второй конфликт между Слуцким и Базуром, который выступает за клуб с июня 2019 года. В августе футболист поругался с тренером в тренажерном зале, после чего Базур провел матч на скамейке запасных, но затем принес извинения специалисту. В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Нидерландов, забив два мяча.

Слуцкий начал работу с «Витессом» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В январе в его тренерский штаб вошли бывшие защитники сборной России и ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

После 10 матчей чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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